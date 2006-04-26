У Харкові затримано підозрюваних у скоєнні вибухів у супермаркетах

Сьогодні вночі у Харкові під час проведення спільної операції співробітниками Служби безпеки України і працівниками кримінального розшуку Управління МВС в області затримано осіб, яких підозрюють у скоєнні вибухів у супермаркетах міста.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибухів, які сталися 22 квітня в харківських супермаркетах «Сільпо» і «ЮСІ» в житловому масиві Олексіївка, постраждали 14 осіб, зокрема дворічна дитина. Всі потерпілі були доставлені в лікарню з травмами середнього і легкого ступеня тяжкості, у деяких – струс мозку.