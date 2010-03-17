У БЮТ пропонують у 10 разів збільшити штрафи застихійні сміттєзвалища

Народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ пропонує у 10 разів збільшити штрафи за засмічення лісу та створення у лісах стихійних нелегальних звалищ відходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді (№ 6141 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (щодо посилення відповідальності за забруднення лісів).

Проектом закону, зокрема, передбачено збільшення адміністративних стягнень з посадових осіб від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за пошкодження лісу промисловими, комунально-побутовими викидами та відходами. За засмічення лісу відходами - накладення штрафу від 30 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб та від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів для громадян.

«Діючий ще у редакції 1997 року КУпАП України передбачає сміхотворні штрафи - від 1 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 до 136 грн», - зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«З огляду на економічну ситуацію та зростання числа правопорушень, зазначені суми штрафів не тільки не мотивують припинення знущання над «зеленими легенями», але й провокують до такої найдешевшої утилізації сміття, як вивіз на стихійні нелегальні звалища в лісах», - наголосив депутат.