Міністр МЗС познайомив російського Посла з Планом взаємодії

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив із послом Російської Федерації в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ питання реалізації Плану взаємодії зовнішньополітичних відомств двох країн на 2010 рік, підписаного 16 березня у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні глава відомства прийняв російського посла. На зустрічі сторони обговорили результати робочого візиту К.ГРИЩЕНКА до Російської Федерації, під час якого, зокрема, і було підписано згаданий документ.

Планом взаємодії передбачається, зокрема, проведення у квітні 2010 року в Києві чергового засідання Підкомітету з міжнародної співпраці українсько-російської міждержавної комісії.