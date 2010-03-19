Азаров: у модернізацію економіки щороку треба вкладати $70 мільярдів

У модернізацію економічного сектору країни щороку необхідно вкладати 70 млрд. доларів, вважає прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Наше завдання - сконцентрувати ресурси і направити на технологічне оновлення», - сказав прем`єр-міністр, наголосивши, що масштаби необхідного технологічного оновлення величезні. «Якщо ми серйозно говоримо про модернізацію нашої економіки і про те, які кошти потрібно вкласти по країні в цілому, так от, нам необхідно вкладати, щонайменше, 70 млрд. доларів на рік», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він додав, що «якщо впродовж 10 років ми такі темпи забезпечимо, забезпечимо ці обсяги, то через 10 років ми зуміємо вийти на сучасний рівень розвитку економіки; якщо не виділимо – ми відстанемо».

Глава уряду пояснив, що «всі світові фінансові кризи – це, насправді, прояв боротьби за перерозподіл ринку, спроби для себе створити найбільш оптимальні умови».