У Закарпатті сніговою лавиною накрило чотирьох сноубордистів, двоє травмовані.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, вчора після обіду рятувальники Говерлянського гірсько-пошукового рятувального підрозділу отримали повідомлення, що на горі Петрос Рахівського району четверо сноубордистів з Києва (1974, 1968, 1962 та 1959 років народження) потрапили під снігову лавину.

«У телефонному режимі рятувальники зв’язалися з потерпілими і з’ясували, що всі вибралися з-під снігового завалу, однак двоє з них потребують невідкладної медичної допомоги, оскільки в одного зламана нога, а в іншого рука», - додав помічник начальника.

Він також додав, що вчора пізно ввечері п’ятеро рятувальників Говерлянського ГПРП під горою Петрос знайшли екстремалів. Після надання першої медичної допомоги їх транспортували до с. Лазещина, де передали медикам. Двоє інших, які відбулися синяками від ударів, від госпіталізації відмовилися.