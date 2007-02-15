Пинзеник вважає, що заяви Януковича не витримують ніякої критики

Екс-міністр фінансів України, лідер партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК не згоден із заявою прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, що вільні економічні зони (ВЕЗ) і території пріоритетного розвитку (ТПР) в Україні себе виправдали.

«Жодна вільна економічна зона в Україні не виконала початкових інвестиційних зобов`язань, які брала перед економікою держави і бюджетом», - заявив В.ПИНЗЕНИК, коментуючи на прохання журналістів заяву прем`єра, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Реформи і порядок».

«Можливо, прем`єр мав на увазі чийсь конкретний бізнес, для якого ВЕЗ і ТПР себе «виправдали»… Адже кращої податкової лазівки, коли можна не платити податки до бюджету, а одержувати надприбутки в кишені обраних за рахунок всього суспільства, важко придумати», - заявив екс-міністр.

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що аналіз діяльності ВЕЗ і ТПР, який було проведено в 2005 році, показав, що українські «зони» не виконували функції залучення інвестицій для стимулювання економіки, а, навпаки, створювали несприятливий інвестиційний клімат через нерівні умови оподаткування для інвесторів.

В.ПИНЗЕНИК заперечує тезу, висловлену сьогодні В.ЯНУКОВИЧЕМ, про «нібито втрату інвестицій». «Навпаки, статистика свідчить, що із закриттям ВЕЗ у 2005 році інвестиції в економіку зросли. Якщо в 2004 році, при «старому-новому» уряді, приріст інвестицій становив 1,7 млрд. грн., то в 2005 - 4,1 млрд., і це без урахування продажу «Криворіжсталі», за 9 місяців 2006 року, до приходу цього уряду - вже було 3,5 млрд. грн. інвестицій», - зазначив екс-міністр.

Він також вважає, що заява В.ЯНУКОВИЧА про те, що «економіка лише зараз стає стабільною» і що нібито раніше було падіння економіки, “не витримує ніякої критики». «За даними офіційної статистики (зростання ВВП), і прем`єр мав би це знати, економіка найбурхливіше набирала темпи зростання до серпня 2006 року (при попередньому уряді), далі – зростала, але повільніше», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

За інформацією екс-міністра фінансів, найбільше зростання в частині зростання ВВП демонструє житлове будівництво, харчова промисловість і виробництво будівельних матеріалів. «Це ті галузі, які «тягнуть» українську економіку і складають зростання ВВП, а вони напряму пов`язані з доходами людей», - зазначив В.ПИНЗЕНИК і нагадав, що «саме завдяки закриттю ВЕЗ, інших дискримінаційних податкових лазівок і різних корумпованих схем при експорті та імпорті в 2005 році уряд збільшив доходи бюджету на 32,6 млрд., тоді як в 2004 році збільшення доходів становило 9,5 млрд.».

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що відкриття ВЕЗ і ТПР після двох років існування однакових правил оподаткування в державі відлякує інвесторів і призведе до втрати 12,5 млрд. грн. бюджету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку В.ЯНУКОВИЧ заявив, що «механізм ВЕЗ і ТПР в Україні себе виправдав, і лише політизування цього процесу і популізм окремих політиків призвів до того, що до 2005 року все було зруйновано». «Звичайно, зараз повернути довіру інвесторів нелегко», - сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що в результаті зміни пільгового режиму для ВЕЗ і ТПР регіони України недоотримали значний інвестиційний ресурс, що, як наслідок, позначилося на соціальній і виробничій сферах.