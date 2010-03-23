Україна зможе заплатити штраф після закінчення Євробачення

EBU подовжила на тиждень термін подачі заявки на пісенний конкурс Євробачення-2010 для України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків з громадськістю та ЗМІ Національної телекомпанії України.

Як відомо, 17-19 березня Національна телекомпанія України в рекордно короткі строки провела всенародний відкритий відбір українського учасника на Євробачення-2010. Перемогу в Національному відборі виборола співачка АЛЬОША, яка набрала найбільшу кількість балів як журі у студії, так і телеглядачів, які висловили свою думку за допомогою sms-голосування.

Під час збору документів для відправлення в Осло, музичні продюсери, юристи та журі ретельно перевірили пісню переможниці на її відповідність правилам EBU. Для виключення ризику дискваліфікації, який з`явився через піратське розміщення пісні на комерційному сайті amazon.com ще 2008 року, керівництво НТКУ запропонувало виконавиці змінити пісню, а також звернулося до EBU з проханням відстрочити термін подання документів. Враховуючи бездоганну ділову репутацію НТКУ та довгу історію стосунків з EBU, зокрема, успішне проведення конкурсів "Євробачення-2005" та "Дитяче Євробачення-2009", остання пішла назустріч пропозиції з боку НТКУ.

Таким чином, Україні не тільки подовжили на тиждень термін подачі документів, але й штраф, який у таких випадках накладає EBU, можна буде сплатити уже після конкурсу. Це означає, що штраф необхідно буде сплачувати не за рахунок державних коштів, а з коштів, які будуть перераховані міжнародними спонсорами "Євробачення".

"Сьогодні нам треба відкласти всі скандали, що крутяться навколо "Євробачення", та об`єднатися, аби швидко підготувати нашу представницю до виступу в Осло. Україна багато разів показувала високі результати під час виступу на "Євробаченні". Вважаю, що обрана шляхом відкритого голосування співачка АЛЬОША зможе підтвердити в Осло імідж українців як співучої нації", – заявив генеральний директор НТКУ Єгор БЕНКЕНДОРФ.