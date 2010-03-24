Янукович доручив Тігіпку попрацювати над принципом "мовчазної згоди"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем’єр-міністру Сергію ТІГІПКУ “попрацювати” над спрощенням процедури отримання дозволів для підприємців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, додавши, що робоча зустріч В.ЯНУКОВИЧА з С.ТІГІПКОМ відбулася сьогодні.

Президент України наголосив на необхідності впровадити принцип «мовчазної згоди», щоб люди, перш за все - малі та середні підприємці, могли реалізувати свої бізнес-проекти.

Принцип «мовчазної згоди» дає підприємцю можливість звернутися до відповідних органів, заповнити всі документи і через дванадцять днів, якщо держава не дала письмової відмови, розпочати роботу, зазначили в прес-службі Президента.