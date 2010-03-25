Фестиваль «Парк Київська Русь» сприятиме розвитку туризму

Розвитку внутрішнього туризму в Україні сприятиме проведення III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь» - планується, що ця культурна подія приверне цього року близько 300 тисяч відвідувачів.

Про це УНІАН повідомив один із учасників Міжнародної виставки «Україна - подорожі і туризм» - автор проекту "Парк Київська Русь", президент Доброчинної організації "Слов`янський фонд" Володимир ЯНЧЕНКО.

Зокрема, для залучення туристів до «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області – УНІАН) програмою фестивалю заплановано задіяти більш як 10 тис. артистів з України, країн СНД, Німеччини, Польщі, Франції, Канади, США і Австралії. Учасники дійств перевтіляться в образи багатирів, лицарів, прекрасних панночок, чарівників, скоморохів, витязів, князів, кочівників і вікінгів. Свої шоу представлять кращі в Європі каскадери, артисти театру і цирку.

«Унікальна атмосфера, колорит, активний відпочинок – поєднання, яке підкорить найвимогливішого туриста. Театралізовані вистави, виступи каскадерів, музичних колективів різних напрямів, народні обряди, лучні турніри і окрема програма для дітей - лише невеликий перелік розваг, які цього року будуть запропоновані гостям «Парка», - сказав В.ЯНЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що завдяки відвідинам таких культурних об`єктів «люди краще дізнаються історію своєї країни, починають пишатися нею, стають більш патріотичними».

Учасник туристичної виставки звертає увагу, що головні події в «Парку» відбуватимуться цього року на середньовічному іподромі, який експерти називають кращим в Європі. Також на території «Парку» розмістяться намети, староруська кухня. Бажаючі детально познайомитися з історією Стародавнього Києва зможуть замовити екскурсійні програми.

«Про подібний досвід масштабних проектів ще ніхто не заявляв. Ми хочемо зробити відвідини «Парку Київська Русь» важливою і бажаною подією для кожного киянина і гостя столиці», - наголосив В.ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, цього року «Парк Київська Русь» продовжив терміни проведення фестивалю - в новому сезоні фестиваль відбуватиметься з 24 квітня по 17 жовтня, і стане найтривалішим в Україні й в усьому світі.

Довідка УНІАН. Центр культури та історії «Парк Київська Русь» створюється в селі Копачів Обухівського району Київської області в 34 км від Києва. Метою проекту є відтворення Дитинця Києва V-XIII століть в масштабі 1:1 з максимальною історичною достовірністю і атмосферою Київської Русі. Загальна площа Парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов`янської цивілізації. Творці ж прогнозують, що після закінчення будівництва «Парк» стане туристичною Меккою України, і прийматиме до 3 млн. відвідувачів на рік зі всього світу.