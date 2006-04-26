Двоє затриманих у Харкові дають зізнання на допитах (доповнена)

Організатори вибухів у харківських супермаркетах підозрюються у вимаганні грошей для підтримки політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник управління МВС України в Харківській області генерал-майор Ігор РЕПЕШКО.

«Затримано жителів Харкова, які викриті в організації вибухів з метою вимагання грошей», - сказав І.РЕПЕШКО.

За його словами, затримані у цій справі харків’яни у ході допитів зізналися в тому, що, використовуючи політичну ситуацію, направили через мережу інтернет відповідні листи керівникам харківських супермаркетів. Зміст листів буквально такий: «Необхідно профінансувати політичну організацію у сумі 50 тисяч доларів та свою політичну силу». У своїх листах вони повідомляли, що гроші потрібно перераховувати на рахунки банків та банківські картки. «Вибухами передбачалося наносити фінансовий збиток, і до вибухів вони планували телефонувати за 30 хвилин», - сказав І.РЕПЕШКО.

І.РЕПЕШКО зазначив, що у ході затримання підозрюваних вилучені компоненти, з яких готувалися вибухові пристрої, одяг, у якому вони знаходилися, а також схеми роботи самих пристроїв, адреси, куди вони збиралися надсилати листи і тексти самих листів. За його словами, «на даний час проводяться необхідні слідчі дії з метою підтвердження і задокументування самої злочинної діяльності учасників цього злочину».

На прес-конференції було повідомлено, що кримінальну справу порушено за статтею 296 Кримінального Кодексу України (хуліганство), але не виключено, що ця стаття може бути перекваліфікована на іншу.

У прес-конференції взяти участь начальник Департаменту карного розшуку МВС України Василь ПАСКАЛ, начальник управління СБУ України в Харківській області Анатолій ПАВЛЕНКО, керівник міського Управління міліції Ігор ДЯТЛОВ, представник міністра МВСУ в Харківській області Олександр СИРОТА.

В.ПАСКАЛ наголосив, що викриттю цих злочинів сприяла скоординована робота правоохоронних органів в Харківській області. На його думку, це було серйозне випробування для міліції та СБУ, фактично було знайдено «голку у скирті сіна». На його думку, вибухи стали серйозною загрозою для безпеки харків’ян, люди стали боятись ходити в магазини.

Учасники прес-конференції також зазначили, що затриманню підозрюваних сприяли і деякі місцеві ЗМІ, на Інтернет-сайтах яких обговорювалися самі події, пов’язані з вибухами. Зокрема, висловлені Харків’янами в Інтернеті версії аналізувалися правоохоронцями, і одна з них, стосовно вимагання грошей з власників супермаркетів, підтверджується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Харкові затримано осіб, яких підозрюють у скоєнні вибухів у супермаркетах міста 22 квітня. Тоді у харківських супермаркетах «Сільпо» і «ЮСІ» постраждали 14 осіб, зокрема дворічна дитина.