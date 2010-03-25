Відставання реконструкції Олімпійського обіцяють ліквідувати в червні

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір ліквідувати відставання робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» у червні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний інженер ХК «Київміськбуд» Олександр ГАЛИЦЬКИЙ.

«На нашу думку, ми говоримо про відставання в 2,5 – максимум 3 місяці. Ми говоримо про те, що це не критично. За червень ми ввійдемо у графік», – сказав він.

О.ГАЛИЦЬКИЙ уточнив, що відставання існує по роботах у віп-зоні і монтажі металоконструкцій навісу.

«Ми скоротили відставання, задеклароване раніше. Сьогодні ми говоримо про те, що впродовж місяця відставання по монтажу металоконструкцій не буде», – уточнив він.

За даними холдингу, сьогодні змонтовані три колони для навісу над чашею стадіону.

Серед причин відставання О.ГАЛИЦЬКИЙ назвав складні погодні умови взимку. «Всі технології і нормативна база передбачають виконання робіт при температурі не нижче мінус 15 градусів. Цього року зима була дуже суворою, і температура опускалася значно нижче. Ми могли піти у двох напрямах: здорожувати будівництво, при цьому не втрачаючи ритму, або зупинитися, щоб зменшити ризики за надійністю конструкцій і здешевити будівництво. Ми обрали другий шлях», – пояснив головний інженер холдингу.

При цьому на уповільнення темпів реконструкції також вплинули затримки з фінансуванням робіт, а також невчасна видача робочої документації.

Коментуючи озвучений міністром у справах сім`ї, молоді і спорту Равілем САФІУЛЛІНИМ термін відставання реконструкції на 5 місяців, О.ГАЛИЦЬКИЙ зазначив, що ця цифра «народилася» під час роботи тимчасової комісії Верховної Ради.

«Ми працювали з фахівцями, які були залучені для прояснення стану реконструкції НСК «Олімпійський». Тільки тому, що часу у фахівців було замало, вони не змогли акцентувати увагу на одних питаннях, ми не змогли донести інші. Це винятково через брак часу», – пояснив він.

Головний інженер холдингу наголосив, що існуюче відставання не позначиться на наступних етапах реконструкції спорткомплексу – облаштуванні вантів, підготовці фундаментів. «Це ми сьогодні гарантуємо», – додав він.

«Термін введення в експлуатацію (стадіону – УНІАН) не змінюється у будь-якому випадку – це червень 2011 року», – підкреслив головний інженер «Київміськбуду».

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Р.САФІУЛЛІН заявив, що темпи реконструкції НСК «Олімпійський» до Євро-2012 відстають на 5 місяців від затвердженого графіка.