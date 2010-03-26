III Міжнародний фестиваль «Парк Київська Русь» (прес-конференція)

30 березня о 13.30 в УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена урочистому відкриттю III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь».

Цього року «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) продовжив терміни проведення фестивалю - в новому сезоні фестиваль відбуватиметься з 24 квітня по 17 жовтня, і стане найтривалішим в Україні й в усьому світі.

Організатори заходу розкажуть про унікальність фестивалю і самого «Парку Київська Русь» як Центру культури та історії Київської Русі. Присутні дізнаються які сюрпризи очікують на відвідувачів і представників ЗМІ під час фестивалю.

Учасники прес-конференції:

Володимир Янченко, президент БО «Слов’янський фонд», автор проекту «Парк Київська Русь»;

Богдан Ступка, народний артист України, член опікунської ради проекту «Парк Київська Русь»;

Олександр Філатов, президент Ліги каскадерів;

Юрій Нестеряк, виконавчий директор Фонду розвитку журналістики ім. А.Москаленка.

*** «Парк Київська Русь» - Центр культури та історії. Створюється в селі Копачів Обухівського району Київської області (34 км від Києва). Головна мета: відтворення в масштабі 1:1 Дитинця-Кремля Києва V-XIII ст. з максимальною історичною достовірністю і атмосферою Київської Русі. Загальна площа Парку – 50 га. Територія Дитинця – 10 га.

Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов’янської цивілізації. Творці ж прогнозують, що після закінчення будівництва Парк стане туристичною мекою України.

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Контактна особа: Олена Петрушенко.

Е-mail: epetrushenko@trestmag.kiev.ua