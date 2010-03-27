Міліція порушила кримінальну справу за фактом спроби підриву клубу "Бінго"

Столична міліція порушила кримінальну справу за фактом спроби підриву нічного клубу "Бінго", в якому вчора було виявлено та знешкоджено саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, справу порушено за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня о 8.22, по лінії 102 від охоронця клубу “Бінго” надійшло повідомлення про те, що він виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Як сказав міліції охоронець, він побачив пакет від кефіру, але коли трохи підняв його, то виявив на ньому електронний пристрій та якісь дроти.

Вибухотехніки прибули за вказаною адресою і за допомогою так званої водної гармати знешкодили невідомий предмет, коли на електронному таймері, який було прикріплено до пакета, до вибуху залишалося вісім хвилин.

У той же час, під час ліквідації вибухівки в результаті невеликого вибуху було пошкоджено дві скляні вітрини.

За попередніми даними, вага невідомої вибухової речовини, яка була у пакеті, становила близько одного кілограма, що дорівнює приблизно 100 г тротилу.