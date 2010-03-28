Рекордну партію доларів перехоплено в автобусі "Київ-Стамбул"

На українсько-румунському кордоні попереджено спробу контрабандного переміщення валюти на суму 2 млн. 200 тис. грн.

Про це повідомила кореспондентові УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної митниці Ганна КУРОЧКІНА.

За її словами, в ніч на 28 березня співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної митниці у міжнародному пункті пропуску «Порубне» (Чернівецька область, українсько-румунський кордон) під сидіннями пасажирського автобусу, який здійснював рейс «Київ – Хмельницький – Чернівці - Стамбул», виявили заховану для контрабандного переміщення валюту - 268 тис. 390 дол., 9 тис. 380 євро, що у гривневому еквіваленті становить майже 2 млн. 228 тис. грн.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що мешканцями міста Хмельницький та громадянами Туреччини здійснюється протиправна діяльність, пов’язана з контрабандним переміщенням валютних цінностей через митний кордон України.

Згідно з митними правилами України, також вилучено автобус з турецьким реєстраційним номером марки «Мерседес-Бенц», у якому переміщувалась валюта. Вартість транспортного засобу - понад 555 тис. грн.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.

За словами митників, за останні кілька років це найбільше незаконне переміщення валюти через українсько-румунський кордон.