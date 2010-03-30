Німці радять ЄС чесно сказати українцям про перспективу членства

Євросоюз повинен чітко зафіксувати, що Україна поки не має перспективи членства у ЄС, переконані німецькі експерти, які зазначають, що за 18 років українські політики тільки обіцяли реформи, однак нічого не робили для цього.

У найближчому майбутньому Україна не зможе інтегруватися до Європейського Союзу і про це європейські лідери мають чесно сказати українцям, впевнений керівник Європейської академії у Берліні Екгарт ШТРАТЕНШУЛЬТЕ, повідомляє “Німецька хвиля”.

Про це він сказав, виступаючи під час відеоконференції, де йшлося про відносини між Німеччиною та Україною.

«Вам самим треба краще займатися розвитком країни. Ми ж не можемо запропонувати шлях до щастя», - зауважив Е.ШТРАТЕНШУЛЬТЕ.

Водночас виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Райнер ЛІНДНЕР упевнений, що зараз Україна переживає глибоку рецесію і країні вкрай потрібні реформи соціальної сфери, зокрема, слід навести лад з пенсіями та зарплатами українців.

Також Р.ЛІНДНЕР наголошує, що без модернізації економіки та змін у аграрному секторі Україні буде важко.

Натомість, як відзначає “Німецька хвиля”, колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ упевнений, що реформи в Україні таки велися всі ці роки, втім їхні наслідки українці відчують згодом.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також дорікнув Німеччині за те, що вона й досі не виробила єдиної власної концепції щодо України.