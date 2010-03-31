Харківським метро щодня їздять 15 тисяч «липових» пільговиків

У Харківському метро щодня правом пільгового проїзду незаконно користуються 15 тисяч пасажирів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену, такі дані отримано в ході рейдів з виявлення пасажирів, які незаконно користуються проїзними документами.

За підрахунками метрополітену, щодня послугами метро користуються близько 150 тисяч пільговиків. Близько 10% із них (приблизно 15 тисяч осіб) незаконно користуються правом пільгового проїзду. Ці пасажири здійснюють прохід за підробленими посвідченнями, використовують чужі пільгові посвідчення, а також чужі соціальні та студентські безконтактні карти.

За інформацією прес-служби, за 1-й квартал ц.р. співробітниками батальйону патрульної служби було зафіксовано понад 140 випадків порушення правил оплати проїзду в метро.

Щодо кожного виявленого факту співробітниками міліції складені протоколи.

На даний момент в районні відділення міліції передано понад 60 матеріалів для порушення кримінальних справ за ст. 358 КК України (підробка документів).

У прес-службі повідомили, що нові автоматичні контрольні пункти (АКП) метрополітену оснащені системою світлових індикаторів, які дозволяють визначити тип електронної карти (комерційна, соціальна, студентська). Крім того, на АКП встановлена функція заборони подвійного проходу за всіма пільговими картками.