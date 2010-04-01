Міліція знайшла нелегальний вугільний кар'єр

У Донецькій області міліція виявила кар`єр, в якому незаконно велося видобування вугілля у промислових масштабах.

Про це повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області з посиланням на заступника начальника Управління громадської безпеки Олександра МАЦКОВА.

Згідно з повідомленням, кар`єр, у якому незаконне видобування вугілля велося відкритим способом, правоохоронці виявили біля села Розівка.

Тут же знаходилися 13 вантажних автомобілів, 5 екскаваторів, 2 бульдозери й інша техніка. В ході перевірки були опитані 20 чоловік, що працювали в кар`єрі, проводиться розслідування.

Крім того, неподалік від селища Кульгачи міліція виявила ще 26 місць незаконного видобування вугілля, так званих «копанок». З них 3 копанки були без вугілля, 6 – з уже видобутим вугіллям, ще у 17 здійснювалися підготовчі роботи. Співробітники міліції вилучили і вивезли під відповідальне зберігання 148 тонн вугілля і різне устаткування.

За словами О.МАЦКОВА, для пошуку і припинення діяльності з незаконного видобування вугілля в регіоні були створені міліційні мобільні групи, які впродовж кількох днів виїжджали в Шахтарський район області. До складу груп входили співробітники Управління громадської безпеки, Держслужби боротьби з економічною злочинністю міліційного главку, бійці «Беркута», а також працівники Шахтарського міськвідділу міліції.

На даний час за всіма виявленими фактами проводиться дослідча перевірка, вирішується питання про порушення кримінальних справ.