Напередодні Гуморини міський голова Одеси закликав до толерантності

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ закликав городян, які мають намір взяти участь у заходах Гуморини-2010, і вірян, які дотримуються релігійних традицій, толерантно, зі взаємоповагою ставитися до почуттів і прав один одного 1 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні міського голови.

"Цього року день проведення Гуморини випав на Страсний тиждень. Так іноді трапляється. Але в багатонаціональній і багатоконфесійній Одесі свята, як і люди, завжди були мирними сусідами, незважаючи на усі відмінності», - сказав Е.ГУРВІЦ.

Він також зазначив, що в нинішньому році міська влада зробила все від неї залежне, щоб Гуморина відбулась організовано, а її програма була різноманітною та насиченою. «В особливому режимі працюватимуть міліція, транспортні підприємства, комунальні служби. Нехай сміх буде добрим, а молитва - розумною», - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, у програмі завтрашньої Гуморини - відкриття пам`ятника письменнику Костянтину Паустовському і виставки карикатур «Посмішки без кордонів», «Гуморинка для дітей», виступи майстрів естрадного жанру «Чисто одеські атракціони», чемпіонат із швидкісного поїдання фаршированої риби, презентація програм Фонду підтримки громадян Одеси «Доктор Сміх» і черкаської шоу-групи «Промо» «Одесі - з любов`ю».

Після театралізованого відкриття Гуморини відбудуться: акція на Потьомкінських сходах «Одеса проти кінця сміху», виступ вузівських команд КВК «Аукціон жартів», караоке на Дерибасівській, молодіжна «Гра в класики», «Рок-Гуморина», карнавальна хода «Одеса гумором живе», гала-концерт, святковий феєрверк та молодіжна дискотека.