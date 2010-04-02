Працівник ювелірного магазину «набрав» собі золота на 3 мільйони

У Кременчуці Полтавської області міліціонери затримали працівника магазину "Золоте руно", який украв цінностей на 3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник відділу карного розшуку Кременчуцького міського управління міліції ГУМВС у Полтавській області Ігор ТУЛЬ.

За його словами, 36-річний адміністратор, який також за сумісництвом був охоронцем магазину і довіреною особою господаря, щоб відвести від себе підозри, імітував крадіжку із зломом. Перед закриттям магазину він разом з продавцем заховав лотки із золотом у сейф, імітував процедуру постановки магазину на сигналізацію і відвіз колегу додому. Потім він повернувся в магазин, спустошив сейф, відкрив вікно і поставив об`єкт під охорону. Золото зловмисник заховав у власному гаражі.

Уночі він повернувся на місце скоєння злочину, проник через відкрите вікно в приміщення та імітував крадіжку - зламав сейф за допомогою дриля. Внаслідок його дій у магазині спрацювала сигналізація.

Як розповів І.ТУЛЬ, міліціонери, що приїхали на виклик, проаналізували роботу датчиків руху і з`ясували, що винести 26 лотків золота за три хвилини злодій би не встиг. Запідозривши персонал магазину, міліціонери провели обшук і виявили викрадені цінності в гаражі адміністратора.

Орієнтовна вартість вилученого золота (без експертної оцінки) становить близько 3 млн. грн. За фактом розкрадання майна в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу.