Через небезпечну знахідку потяги в Криму направлено за іншими маршрутами

Виявили велику кількість боєприпасів

Сьогодні о 14.25 на перегоні “Вадим-Армянськ” (Кримська дирекція Придніпровської залізниці) біля залізничної колії було виявлено велику кількість боєприпасів часів Другої світової війни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”. Наразі працівниками Міністерства з питань надзвичайних ситуацій проводяться заходи із знешкодження боєприпасів. Перегін закрито для руху потягів. Пасажирські потяги прямують за іншими маршрутами.

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