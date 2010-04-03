Через небезпечну знахідку потяги в Криму направлено за іншими маршрутами
20:23, 03 квітня 2010Суспільство
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Виявили велику кількість боєприпасів
Сьогодні о 14.25 на перегоні “Вадим-Армянськ” (Кримська дирекція Придніпровської залізниці) біля залізничної колії було виявлено велику кількість боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
Наразі працівниками Міністерства з питань надзвичайних ситуацій проводяться заходи із знешкодження боєприпасів.
Перегін закрито для руху потягів.
Пасажирські потяги прямують за іншими маршрутами.
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