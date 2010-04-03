Через небезпечну знахідку потяги в Криму направлено за іншими маршрутами

20:23, 03 квітня 2010
Суспільство
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Виявили велику кількість боєприпасів

Сьогодні о 14.25 на перегоні “Вадим-Армянськ” (Кримська дирекція Придніпровської залізниці) біля залізничної колії було виявлено велику кількість боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

Наразі працівниками Міністерства з питань надзвичайних ситуацій проводяться заходи із знешкодження боєприпасів.

Перегін закрито для руху потягів.

Пасажирські потяги прямують за іншими маршрутами.

 

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