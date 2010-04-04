Біля залізничного полотна знайшли сотні протипіхотних мін часів війни
12:26, 04 квітня 2010Суспільство
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НП на Херсонщині
Вчора поблизу с. Червоний Чабан Каланчацького району Херсонської області місцеві жителі на відстані 1,5 м від одноколійного залізничного полотна виявили проитипіхотні міни часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, до вечора сапери знайшли 230 протипіхотних 82-міліметрових мін. Сьогодні з 6.00 роботи з вилучення боєприпасів відновлено.
На місці події працює піротехнічна група Головного управління МНС у Херсонській області.
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