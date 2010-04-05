У Львові та Чернігові відзначили Обливаний понеділок

Сьогодні у Львові в рамках «Великодніх розваг» молодь святкує Світлий (Обливаний) понеділок.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби Львівської міської ради Марта ІВАЩИШИН, сьогодні на «Великих гаївках», які проходили під відкритим небом у львівському Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай», молодь співала веснянок разом з фольклорними колективами, юнаки та дівчата брали участь у конкурсі на найкращу писанку, а також влаштували традиційні обливання один одного освяченою водою.

У селах Львівщини цього дня, за традицією, парубки, зустрівшись з дівчатами, обливали їх водою, а за це дівчата дарували їм крашанки та писанки.

У центральній диспетчерській комунального підприємства «Львівелектротранс» УНІАН повідомили, що сьогодні під час традиційних розваг молоді у центрі Львова – обливати водою пасажирів тролейбусів та трамваїв - на відміну від попередніх років до диспетчерської «Львівелектротрансу» не надійшло жодної скарги від пасажирів чи водіїв електротранспорту на некоректну поведінку «обливальників», які раніше могли вихлюпнути на ошатно вбрану панянку ціле відро води.

У диспетчерській «Львівелектротрансу» зазначили, що сьогодні молодь «вітала коректно пасажирів з Обливаним понеділком символічно окропляючи їх водою».

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У центрі Чернігова поблизу П’ятницької церкви проходить обрядове дійство з нагоди Волочильного або Обливаного понеділка.

Як повідомила керівник обрядового гурту Союзу українок Раїса РЕШЕТНЮК, понеділкові обряди після Великодня розподіляються на два окремі дійства: відвідування знайомих («нести калача»), що й дало назву «Волочильного понеділка» - гурти ходили від хати до хати і вітали всіх зі святом, та обливання водою – «Поливаний (обливаний) понеділок», коли хлопці обливали водою дівчат з побажаннями краси і вроди.

Р.РЕШЕТНЮК зауважила, що Союз українок намагається відновити традиції відзначення Великодніх свят у прекрасному історичному місті Чернігові. Поблизу храму святково вдягнені у національних костюмах чоловіки і жінки виконали народні пісні, присвячені Великодню. Також провели обряд обливання водою.

Учасників та глядачів свята привітали священики – настоятель П’ятницької церкви УПЦ Київського патріархату о.МИРОН та представник чернігівської громади Українського греко-католицької церкви о.ВІТАЛІЙ.

Зокрема, о.МИРОН поздоровив присутнім із найбільшим християнським святом – Великоднем, і закликав віруючих до любові, миру і толерантності. «Якщо б не воскрес Христос, то віра б наша була марною», - додав він.

Священнослужителі побажали чернігівцям здоров’я духовного і тілесного, зміцнення віри, любові до ближніх своїх і Божого благословення у всіх добрих справах.