Обсяг готівкового валютного ринку збільшився на 11%

У березні ц.р., порівняно з минулим місяцем, в Україні обсяг готівкового валютного ринку (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) збільшився більш як на 11% і становив 2,957 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, становив 1,327 млрд. дол., обсяг валюти, проданої населенню – 1,629 млрд. дол.

Валютні банківські вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 398,9 млн. дол. і на 31 березня 2010 року становили 14,339 млрд. дол.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) за березень становив 13,745 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку (сальдо) становили 953,7 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Як повідомлялося, міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні ц.р. збільшилися на 4,1% - до 25 млрд. 147,27 млн. дол.