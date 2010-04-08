Європа попередила Україну про наслідки вступу до Митного союзу з Росією

Європейська комісія пояснила Україні неможливість одночасного вступу до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном і створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 7 квітня повідомив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Якщо Україна повинна буде долучитися до цього Митного союзу, стане надзвичайно складно для цієї країни сформувати зону вільної торгівлі з ЄС. Оскільки формування Митного союзу означатиме, що Україна приєднається до спільних зовнішніх тарифів з трьома країнами, торгівля яких з ЄС дуже мало лібералізована. І, боюсь, ми опинимося у глухому куті”, - сказав він.

“З нашого боку, ми абсолютно відверті з українською владою щодо наслідків, до яких це призведе”, - додав представник Єврокомісії.

Разом з тим він припустив, що країни, які хочуть бачити Україну членом Митного союзу, розуміють можливі наслідки такого кроку для Києва.

“Ті, хто чинить тиск, щоб Україна приєдналася до Митного союзу, чудово знають, якими будуть наслідки”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода матиме назву Угода про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.

Під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви 5 березня цього року, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запропонував Україні приєднатися до Митного союзу.