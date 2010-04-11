Кримськотатарський меджліс висловив співчуття польському народові

Меджліс кримських татар висловив співчуття польському народу у зв`язку із загибеллю Президента країни Леха Качинського, його дружини Марії та низки високопосадовців в авіакатастрофі в Росії, передає кореспондент УНІАН.

"Трагічна подія завдала непоправної втрати польській нації і всьому європейському співтовариству", - говориться в заяві меджлісу.

Кримськотатарський народ в особі Л.Качинського втратив "одного з найбільш послідовних політиків світового рівня, які сприяли подальшому об`єднанню європейських народів на основі повного очищення Європи від наслідків тоталітарних фашистського і комуністичного режимів", наголошується в документі.

"Меджліс кримськотатарського народу тужить разом з польським народом і висловлює йому, а також близьким і рідним загиблих свої глибокі співчуття", - йдеться в заяві.