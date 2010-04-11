Керівники української армії висловлюють співчуття польським військовим

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Іван СВИДА висловили співчуття керівному складу Міністерства Національної оборони Республіки Польща та особовому складу Війська Польського у зв’язку з катастрофою літака, на якому перебували посадовці офіційної польської делегації на чолі з Президентом Республіки Польща, зокрема, високі військові керівники країни.

Про це йдеться у переданій УНІАН Департаментом преси та інформації Міністерства оборони України телеграмі, надісланій українським військовим відомством польській стороні.

Міністерство оборони України, весь особовий склад Збройних сил України, і ми особисто, глибоко вражені трагедією, що сталася сьогодні у Смоленській області Російської Федерації.

У телеграмі зазначається: “Від імені оборонного відомства України, всього особового складу Українського війська, висловлюємо співчуття керівництву Міністерства Національної оборони Республіки Польща, усім військовослужбовцям Війська Польського, рідним та близьким загиблих.

Це велика втрата для всього братнього польського народу та Війська Польського”.

“Ми поділяємо вашу скорботу та сумуємо разом з усіма вояками збройних захисників Республіки Польща та родинами загиблих.

Від імені керівництва Міністерства оборони України і всього особового складу Збройних сил України, працівників українського оборонно-промислового комплексу висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким трагічно загиблих”, - говориться в телеграмі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті катастрофи 10 квітня літака Ту-154 під Смоленськом Польща втратила усіх вищих військових керівників.

Серед загиблих – начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Франтішек Гонгор, головнокомандувач Сухопутних військ Тадуш Бук, головнокомандувач Військово-морських сил Анджей Карвета, командувач Військово-повітряних сил Анджей Бласик, командувач Військами спеціального призначення Влодзімеж Потасинський, голова Оперативного командування Збройних сил Броніслав Квятковській, командувач гарнізоном м. Варшави Казимеж Гилярський.