Ярославський каже, що у футбол його затягнув Ахметов

Власник харківського "Металіста" Олександр Ярославський заявив, що займатися футболом його "примусив" Ринат Ахметов.

Про це він сказав в інтерв`ю програмі "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Я до "Металіста" був, можна сказати, ніяким уболівальником. А якщо якимсь і був, то вболівав за "Шахтар", - розповів Ярославський.

"Ми з ним (Ахметовим) спілкувалися. Я бував у Донецьку, їздив до Донецька, бачив, як він переживає шалено, і дивувався, як можна так нервувати", - сказав бізнесмен.

"І він мені почав там: Саньочек, давай подивися на "Металіст" у Першій лізі, футбольне місто, вболівальники... подивися, тобі будуть аплодувати стадіони, будеш там півтора мільйончика витрачати", - зазначив Ярославський.

"Я так прикинув, що можна на це піти. У підсумку почав 30 мільйонів на рік витрачати... Те, що я зайнявся "Металістом", автор цьому - Ринат Ахметов", - підкреслив він.

Окрім того, коментуючи своє звернення до голови Федерації футболу України Григорія Суркіса з закликом піти у відставку, Ярославський заявив: "Суть в тому, що Суркіс, як президент Федерації і один з акціонерів "Динамо", впливає на результати матчів".

"Я б хотів, щоб у всіх були рівні умови в чемпіонаті", - зазначив бізнесмен.

На запитання, чи відмовився б він від посади голови ФФУ, якби йому зробили таку пропозицію, Ярославський відповів: "100%. 1000%. Це ні в якому разі неможливо".

"Ну ви уявляєте, залишається до кінця чемпіонату одна гра і у мене є можливість вплинути на те, щоб Металіст став чемпіоном. Вплину я? Звичайно вплину... Я не хочу, щоб у мене була ця можливість", - підкреслив він.

Крім того, коментуючи ідею обєднання футбольних чемпіонатів Росії і України, Ярославський заявив: "Якщо це на користь українському чемпіонату - я за. Але я хотів би поки розібратися в українському".

Українська правда