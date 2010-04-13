Новокаховський суд розглядає справу про напад на фотокора УНІАН

Новокаховський міський суд (м. Нова Каховка Херсонської області) розглядає справу нападу на фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА, який постраждав під час зйомок захоплення коньячного заводу ВАТ "Таврія" у вересні 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

"Вже були два попередні засідання, основне засідання суду призначене на 21 квітня. Суддя вже опитав обвинуваченого і мене", - повідомив В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Він нагадав, що справу порушено Новокаховською міською прокуратурою за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста) і ст. 125 (хуліганство).

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2009 р. приблизно о 20.15 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія".

До адмінбудівлі заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 чоловік, які були одягнені в чорну уніформу й екіпіровані спецзасобами. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівлі.

На захист заводу виступили його співробітники і місцеві жителі, в цілому близько 1 тисячі чоловік.

Під час рейдерского захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН по Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

18 вересня 2009 р. стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час зйомок конфлікту навколо коньячного заводу "Таврія" в м. Нова Каховка Херсонської області.