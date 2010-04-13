Новокаховський суд розглядає справу про напад на фотокора УНІАН
Данильченка вже опитали
|Віталій Данильченко
Про це кореспондентові УНІАН повідомив сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
"Вже були два попередні засідання, основне засідання суду призначене на 21 квітня. Суддя вже опитав обвинуваченого і мене", - повідомив В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
Він нагадав, що справу порушено Новокаховською міською прокуратурою за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста) і ст. 125 (хуліганство).
Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2009 р. приблизно о 20.15 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія".
До адмінбудівлі заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 чоловік, які були одягнені в чорну уніформу й екіпіровані спецзасобами. Ці люди вдалися до спроби штурму адмінбудівлі.
На захист заводу виступили його співробітники і місцеві жителі, в цілому близько 1 тисячі чоловік.
Під час рейдерского захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН по Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.
Охоронці заводу завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.
18 вересня 2009 р. стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час зйомок конфлікту навколо коньячного заводу "Таврія" в м. Нова Каховка Херсонської області.