Турчинов: закриваючи державні аптеки, влада захищає свій бізнес

Один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що нова влада, закриваючи державні аптеки, захищає інтереси свого аптечного бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, так колишній перший віце-прем`єр-міністр прокоментував факт закриття мережі державних аптек.

"Закриття на третьому місяці роботи першої державної аптеки свідчить, що чинну владу мало цікавлять інтереси держави та громадян. Окрім того, до нової урядової команди входить багато заможних бізнесменів – власників комерційних аптечних мереж, які не зацікавлені в низьких цінах на ліки. Тому починання уряду Юлії ТИМОШЕНКО були "успішно" ліквідовані. В результаті чого мільйони наших співвітчизників не зможуть отримати дешевих ліків, а приватні фармкорпорації та аптечні мережі продовжать отримувати надприбутки за рахунок здоров’я беззахисних людей", – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Колишній перший віце-прем`єр нагадав, що необхідність створення державних аптек виникла в умовах епідемії грипу, коли з`ясувалося, що через відсутність мережі таких аптек держава не може впливати ані на цінову політику, ані на політику щодо якості лікарських засобів.

Саме під час епідемії, нагадує О.ТУРЧИНОВ, було створено штучний дефіцит ліків, а в деяких випадках відбувалися навіть спекуляції, коли препарати першої необхідності продавалися у кілька разів дорожче собівартості чи закупівельної вартості.

За словами О.ТУРЧИНОВА, уряд Ю.ТИМОШЕНКО розробив стратегію зі створення потужної мережі державних аптек для того, щоб забезпечити дешевими та якісними ліками громадян.

Як повідомляв УНІАН, перша державна аптека була створена в лютому 2010 року у Києві на базі підприємства "Укрпошта". Уряд Ю.ТИМОШЕНКО планував, що до кінця 2010 року по всій території України на базі відділень "Укрпошти" буде створено 500 аптечних закладів державної форми власності, в яких ліки продаватимуться за цінами, що на 30% нижчі, ніж у комерційних мережах.

Уряд Ю.ТИМОШЕНКО в листопаді 2009 року ухвалив рішення про створення мережі державних аптек.