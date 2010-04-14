За 4 дні з браконьєрських сіток морська охорона витягла більше 30 дельфінів

34-х дельфінів виявив у браконьєрських сітках за минулі 4 доби екіпаж корабля Морської охорони спецпризначення Держприкордонслужби «Аметист».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Однак лише кількох тварин вдалося врятувати. Так, лише за вчорашній день прикордонники підняли близько 15 кілометрів тенет, у яких було 26 камбал-калканів (з них 17 - живих) та 8 мертвих дельфінів. І якщо за калканів у Туреччині браконьєри можуть отримати чималі гроші, то дельфіни залишаються випадковими жертвами промислу - їх не вживають у їжу, зазначають прикордонники.

Загалом «Аметист» уже п’яту добу веде пошук та вибірку сіток у тому районі Чорного моря, де на початку минулого тижня було виявлено 2 турецькі браконьєрські шхуни. За цей час піднято більше 40 кілометрів тенет, у які, крім дельфінів та камбал, потрапили також осетри, морські лисиці та чорноморські акули катрани.

Як повідомлялося, 5 квітня прикордонний корабель «Павло Державін» затримав турецькі шхуни «Muamer reis» та «Baba Hasan», що незаконно зайшли на промисел в українську економзону. Днями Приморський районний суд міста Одеси прийняв рішення щодо конфіскації на користь держави шхуни «Baba Hasan» зі знаряддями вилову, яке, якщо капітан не подасть апеляцію, вступить в силу через тиждень.