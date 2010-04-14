У Нацраді з телерадіомовлення виженуть кожного десятого

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, враховуючи рекомендації Кабінету міністрів, планується скорочення на 10% штатної чисельності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила заступник голови Нацради Лариса МУДРАК.

У свою чергу, голова Нацради Володимир МАНЖОСОВ наголосив, що найближчим завданням є реорганізація апарату Нацради, тому що її функції за останній час, коли була затверджена структура, змінилися.

При цьому Л.МУДРАК зауважила, що ротації у Нацраді відбуватимуться у подальшому для того, щоб покращити її роботу і дати можливість працівникам підвищити свій досвід та професійний рівень.