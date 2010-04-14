Київське метро отримало вагони з антивандальными диванами

Завод «Метровагонмаш» (Мітищі, Московська область) 13 квітня відправив першу партію із шести проміжних вагонів для Київського метрополітену.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в департаменті з питань зв`язків з громадськістю ЗАТ «Трансмашхолдинг», до складу якого входить підприємство.

Постачання здійснювалося в рамках контракту, укладеного в грудні 2009 року.

За умовами договору, «Метровагонмаш» передасть Київському метрополітену 42 проміжних вагони моделі 81-714.5М до кінця серпня цього року.

Салони вагонів обладнані антивандальными диванами з каркасами із склопластику. Широкі вікна салонів виконано з розсувними кватирками. Для пасажирів, які стоять, у салоні встановлено горизонтальні поручні над диванами, вертикальні поручні біля торцевих дверей і в зоні дверних отворів біля диванів. Салон вагону має природну припливно-витяжну й примусову механічну вентиляцію. Освітлення пасажирського салону здійснюється світловою лінією, що складається з окремих модулів з люмінесцентними лампами.

У повідомленні наголошується, що «Метровагонмаш» з 1960 року передав замовникам 306 метровагонів.

«Метровагонмаш» – провідне підприємство у сфері розробки й виробництва вагонів метро, єдиний у Росії виробник рейкових автобусів. Завод забезпечує рухомим складом метрополітени Росії, інших країн СНД, а також Болгарії, Польщі, Угорщини тощо.