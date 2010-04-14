Любомир Гузар: трагедія у Смоленську пробудила у серцях слово «ближній»

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР презентував свою другу аудіокнигу під назвою «Дорога до ближнього».

Як передає кореспондент УНІАН, аудіокнига зроблена у вигляді інтерв’ю: Блаженніший Любомир відповідає на запитання журналіста Миколи КНЯЖИЦЬКОГО.

У «Дорозі до ближнього» Любомир ГУЗАР ділиться зі слухачами власними думками щодо таких ключових тем: «Про любов», «Про чоловіка і жінку», «Про контрацепцію і аборти», «Про конфлікт поколінь», «Про громадянина і державу» та «Про патріотизм і шовінізм».

«Як бути, коли любов недостатньо сильна? Як Церква ставиться до пошуку другої «половинки» через зустрічі з декількома особами? Якщо Церква проти аборту, то чому й проти контрацепції? Чи має жінка сидіти вдома, а чоловік працювати? Що забезпечити: спадок чи освіту? Як будувати стосунки між різними поколіннями?» – це запитання, на які можна знайти відповіді на першому диску аудіокниги «Дорога до ближнього».

На другому диску книги глава УГКЦ формулює власне ставлення до проблем корупції, до отриманих від хабарів благодійних грошей, радить, як вижити і прогодувати сім’ю в умовах кризи, як заробітчанину звикнути до життя в Україні, коли він повертається додому. Блаженніший Любомир розповідає про своє розуміння патріотизму і шовінізму, культурного поділу між Сходом і Заходом, про героїчні і трагічні сторінки історії.

«Поняття ближнього дуже широке… Оця трагедія в Смоленську, гадаю, у кожного в серці пробудила слово «ближній». Зараз сотні тисяч людей в Польщі несуть квіти й свічки, аби вшанувати своїх ближніх», – каже Любомир ГУЗАР.

У свою чергу М.КНЯЖИЦЬКИЙ додав, що книга з відповідями на такого роду запитання буде дуже корисна для багатьох людей, оскільки проблеми в усіх родинах фактично однакові, а поговорити ні з ким. Бо в Україні не розвинена практика психоаналітиків, а люди завжди мають потребу в пораді.

Нагадаємо, що перша аудіокнига Блаженнішого Любомира під назвою «Дорога до себе» побачила світ у січні 2009 року. Її було видано накладом десять тисяч примірників.

Випуск другої книги глави УГКЦ здійснила мультимедійна студія «Свічадо». Вступне слово до неї записала народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО.

Аудіокнига «Дорога до ближнього» вже сьогодні з’явиться в книжкових крамницях і храмах Києва за ціною 35 гривень.