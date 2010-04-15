Список видів діяльності з єдиним податком "істотно скоротять"

Уряд найближчим часом планує істотно скоротити список видів діяльності, за якими дозволяється працювати з використанням системи єдиного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на зустрічі з представниками європейських ділових кіл.

«Найближчим часом ми внесемо пропозиції, досить істотні, які зменшать види діяльності, за якими дозволяється працювати за рахунок цих фіксованих податків», - сказав він.

С.ТІГІПКО також відзначив, що новий Податковий кодекс буде підготовлено протягом 3-4 місяців, і складність у роботі над ним полягає у тому, що існуюча на цей момент база напрацювань неякісна.