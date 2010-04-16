Україна вперше боротиметься за золото Канн в основному конкурсі

Вперше Україна братиме участь в основному конкурсі повнометражних фільмів Каннського кінофестивалю, що пройде 12-23 травня цього року на Лазурному узбережжі. Про це в четвер у Парижі офіційно оголосили його організатори, повідомляє “Німецька хвиля”.

Вперше у конкурсі повнометражних фільмів представлена Україна – стрічкою Сергія ЛОЗНИЦІ «Щастя моє» спільного виробництва України, Німеччини і Голландії.

Продюсер фільму «Щастя моє» Олег КОХАН сказав «Німецькій хвилі»: «Це мене безмежно надихає, радію і пишаюсь тим, що моя мрія вже здійснилася, адже Україна з фільмом С.ЛОЗНИЦІ змагатиметься у конкурсі найвідомішого кінофоруму світу. Це вже визнання для будь-кого, а надто - для українського продюсера. До Канн відібрані справжні кіношедеври з усього світу, й серед них картина з України».

У головному конкурсі Канн представлені 13 країн й 16 фільмів, серед них, зокрема, «Стомлені сонцем-2» Микити МИХАЛКОВА, «Обурення» Такеші КІТАНО. Західні інформагенції відзначають, що такі держави, як Україна та Чад уперше потрапили до головного конкурсу кінофестивалю.

Зйомки першої художньої роботи С.ЛОЗНИЦІ «Щастя моє» завершились в Україні у лютому цього року. Режисер народився в Білорусі, навчався у Києві. Потім закінчив ВДІК. Працював на студії документальних фільмів у Петербурзі. Переїхав до Німеччини. Зняв 11 документальних фільмів, які стали призерами міжнародних фестивалів.

Картину «Щастя моє» знімали на Сумщині й на Чернігівщині, як історію про Росію. Як сказав режисер, його бачення виходить з досвіду, адже з 1991 року він жив у РФ і часто буває там, може як режисер «говорити лише про те, що знає».

«Щастя моє» розповідає про життя дальнобійника, в якого невірна дружина, а на шляху його чекають людські жорстокість і зрада. Дія фільму відбувається в 2005 році з ретроспективою в період Другої світової. Роль водія дісталася молодому білоруському актору Віктору НЄМЦЮ, а його партнерами стали Володимир ГОЛОВІН («Холодне літо 53-го») та Ольга ШУВАЛОВА («Усі вмруть, а я залишуся»). Цікаво, що оператор картини - і, звісно, оператор-постановник - румун Олег МУТУ, чий фільм «4 місяці, 3 тижні й 2 дні» в 2007 році переміг на Канському кінофестивалі.

Цей художній фільм продюсували О.КОХАН (SOTA Cinema Group, Україна) і Хайно ДЕКЕРТ (MA.YA.DE., Німеччина). Стрічку фінансували також й Німецький канал ZDF, Берлінський, Голандський Фонди.

Режисер називає питання країни походження фахівців умовностями: «У цій галузі немає кордонів і культур, є просто різні люди – талановиті чи бездарні».

У рамках спеціальних позаконкурсних програм цьогорічного Каннського МКФ організують і прем’єру стрічки Отара ІОСЕЛІАНІ "Шантрапа" (Україна-Франція) за участю Богдана СТУПКИ.

Нагадаємо, 5 років тому український режисер Ігор СТРЕМБІЦЬКИЙ вже став володарем «Золотої пальми» завдяки своїй документальній короткометражці «Подорожні».