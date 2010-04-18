Віце-прем'єр РФ пояснив, як Україна може отримати знижку на газ

Росія розглядає можливість надання Україні знижки на купівлю газу, зокрема в обмін на участь в енергопроектах в Україні.

Про це, як передає РІА "Новости", заявив російський віце-прем`єр Ігор СЄЧИН.

«У нас є багато інтересів, зокрема в енергетиці», - сказав віце-прем`єр Росії. Він пояснив, що, зокрема, йдеться про такі сфери, як гідрогенерація на території України, атомний комплекс «і ще багато чого».

Віце-прем`єр відзначив, що в даний час переговори тривають. У вівторок, 20 квітня, до Москви в черговий раз приїде міністр енергетики України. Кажучи про постанову уряду, що стосується переговорів Росії і України з питань енергетики, І.СЄЧИН додав, що її підготовка перебуває в завершальній стадії. «Параметри цієї постанови зараз проходять фінальне обговорення», - сказав І.СЄЧИН, додавши, що «потрібно небагато почекати».