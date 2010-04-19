Коли українці дізнаються нову ціну на російський газ

Росія погодилася знизити ціну на газ для України. Міністр ПЕК України Юрій Бойко і глава «Газпрому» Олексій Міллер погодили всі деталі домовленостей, і вони схвалені главами урядів наших країн.

У вихідні фактично підтвердив цю інформацію російський віце-прем`єр Ігор Сєчин, який заявив, що переговори йдуть успішно і у вівторок для їх продовження до Москви знову приїде Бойко. За словами Сєчина, в обмін Росії запропонована участь в енергопроектах на території України — зокрема, в будівництві і реконструкції ГЕС і АЕС. Правда, про те, якою буде знижка в ціні, віце-прем`єр не повідомив.

Прес-секретар нашого прем`єра Миколи Азарова Віталій Лук’яненко також відмовився назвати нову ціну, але уточнив «Сегодня», що остаточні документи планують підписати наступного тижня після візиту 21 квітня президента Росії Дмитра Медведєва до України. Тобто нову ціну газу ми можемо точно дізнатися не пізніше 25 квітня, що дає реальну можливість закінчити підготовку бюджету 28 квітня.

Російські ЗМІ вже повідомили, що сторони зійшлися на $260 за 1000 куб. м, проте джерело газети в Кабміні цього не підтверджує. «Ціна розрахована на підставі пропозицій Азарова», — натякнуло джерело. Нагадаємо, раніше представники уряду заявляли, що ціна може опуститися до $200—240 з нинішніх 330. Якщо це відбудеться, як мінімум на рік будуть зняті питання щодо збільшення ціни на газ для населення, ЖКГ і промисловості.

Враховуючи, що міняти формулу розрахунку ціни не можна, буде зменшено горезвісний супервисокий поправочний коефіцієнт у ній, рівний «450», на який чомусь погодилася в 2009 році Тимошенко.

Опозиція, яка раніше не вірила, що Азарову і Януковичу вдасться домовитися з росіянами, нині поміняла свою думку. Міністр тіньового Кабміну по ПЕК Олександр Гудима стверджує, що домовленість про здешевлення газу підпишуть. «Звичайно, Україні здешевлення газу вигідне, якщо не будуть здані наші національні інтереси, зокрема ГТС, — говорить Гудима. — Але співпраця в атомній енергетиці є цілком реальною і взаємовигідною».