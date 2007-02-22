Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що повернеться до Львова і захистить львів`ян від “тарифного тероризму”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала, коментуючи позицію окремих депутатів Львівської міської ради, котрі сьогодні не проголосували за зниження тарифів. (УНІАН: депутати не підтримали пропозиції БЮТ у Львівській міськраді щодо зниження тарифів на теплопостачання з 1 березня на 15%, а також зниження тарифів на підігрів води на 15%).

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вона не має наміру залишати питання тарифів на житлово-комунальні послуги у Львові. «Мені сьогодні шкода, що міський голова Львова, а також окремі депутати проявили таку позицію, оскільки вони сьогодні зрадили своїх виборців», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, тарифи у Львові є одними із найвищих при тому, що середня зарплата в місті є однією із найнижчих в Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що не розуміє, чому у тарифи закладені окремі видатки Львівтеплокомуненерго, зокрема, це стосується понад 3 млн. грн. плати за землю санаторію «Калина» (санаторій теплокомуненерго).

Лідер БЮТ зазначила, що вона має намір повернутись до Львова після того, коли буде створена спеціальна комісія, яка вивчатиме питання тарифів, а також проведено незалежний професійний аудит житлово-комунальних тарифів у місті.

«Сьогодні була поразка не БЮТ, а поразка львів`ян, бо люди, котрі прийшли слугувати львів`янам, зрадили їх», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.