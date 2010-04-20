Міністр культури шукає, хто "скасував" конкурс ім.Хоткевича

V Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича відбудеться у листопаді.

Таку домовленість було досягнуто під час зустрічі міністра культури і туризму Михайла КУЛИНЯКА з директором цього конкурсу, віце-президентом Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича Костянтином ЧЕРЕМСЬКИМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури.

У ході зустрічі було обговорено ситуацію, що склалася навколо проведення V Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Г.Хоткевича.

(УНІАН: 16 квітня К.ЧЕРЕМСЬКИЙ повідомив ЗМІ, що Мінкультури відмінило конкурс імені Хоткевича, який мав відбутися у Харкові з 18 по 27 квітня 2010 року. В свою чергу міністерство спростувало цю інформацію, пояснивши, що включило цей конкурс до свого плану роботи на ІІ квартал 2010 року з відповідним фінансуванням).

За підсумками цієї зустрічі К.ЧЕРЕМСЬКИЙ, за даними прес-служби Мінкультури, повідомив, що «міністр підтвердив, що V Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича стояв у плані роботи міністерства з відповідним фінансуванням”.

За словами К.ЧЕРЕМСЬКОГО, прикра ситуація, яка привела до того, що конкурс не відбудеться у заплановані терміни - з 18 по 27 квітня 2010 року, - сталася через те, що деякі працівники міністерства перевищили свої посадові обов`язки і поінформували його, що конкурс скасовується, оскільки міністерство не має можливості його профінансувати.

Крім того, сказав К.ЧЕРЕМСЬКИЙ, окремі члени Оргкомітету конкурсу почали обдзвонювати учасників заходу і повідомляти їм про те, що конкурс не відбудеться.

Як зазначив директор конкурсу ім. Гната Хоткевича, міністр запропонував все ж таки провести конкурс зараз, у квітні, але оскільки більшість учасників вже здали квитки, то він від імені Фонду ім. Хоткевича вніс пропозицію провести цей захід у листопаді 2010 року.

К.ЧЕРЕМСЬКИЙ також додав, що під час зустрічі з міністром було прийнято рішення, що Міністерство культури і туризму стане основним засновником конкурсу, а Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича - його співзасновником. Найближчим часом буде розроблено відповідне Положення про конкурс.

За даними прес-служби Мінкультури, наразі стосовно працівників міністерства, які повідомили віце-президенту Фонду ім. Гната Хоткевича про скасування проведення конкурсу у запланований термін, проводиться службове розслідування.