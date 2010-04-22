Обман покупця в торгівлі чи ресторані - не найчастіше порушення

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) у І кварталі 2010 року виявив 61 тисячі порушень прав споживачів у сфері торгівлі, ресторанного господарства й надання послуг (робіт), що на 6% більше від аналогічних показників 2009 року (57,7 тис.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, упродовж звітного періоду було перевірено понад 11 тисяч суб`єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів. Порушення були виявлено в 89%.

Із загальної кількості порушень відсутність своєчасної і повної інформації становила 43%; реалізація товарів, робіт і послуг без відповідних супровідних документів – 44%; виробництво і реалізація товарів, робіт і послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, – 10%; обман покупців і замовників – 1%; реалізація товарів, робіт і послуг без видачі розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі чи надання послуг (товарного або касового чека, квитанції тощо), – 0,7%; порушення термінів виконання замовлень та умов договору – 0,5%; відмова споживачеві в реалізації його права під час придбання товарів невідповідної якості – 0,2%.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто понад 9,3 тис. осіб, на яких були накладено адміністративні стягнення на загальну суму майже 1,4 млн. грн. До підприємств, в яких виявлено порушення, застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму понад 5,8 млн. грн.