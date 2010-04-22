Євросоюз хоче бачити стабільність в Україні, але не за будь-яку ціну

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ заявляє, що Євросоюз хотів би бачити стабільність в Україні, але не за будь-яку ціну.

Про це він заявив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС”.

“Стабільність за будь-яку ціну” – це не наша доктрина”, - сказав комісар, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви ряду експертів та політиків України, які звинувачують нинішню владу в здійсненні неконституційних кроків.

Він відмовився коментувати, зокрема, рішення щодо можливості входження до парламентської коаліції не лише фракцій, але й окремих депутатів, зазначивши, що своє рішення з цього приводу вже виніс Конституційний Суд України.

“Конституційний Суд України назвав такою, що відповідає Конституції, можливість приєднання окремих депутатів до коаліції. Я, звичайно, не буду коментувати рішення найвищого органу країни, в обов’язках якого - інтерпретація Конституції”, - сказав С.ФЮЛЄ.

Разом з тим комісар зазначив, що є низка ключових принципів, дотримання яких у країнах-партнерах залишається ключовим для ЄС.

“Повага до верховенства права, прав людини, демократичних принципів завжди були і залишаються ключовими у відносинах Україна-ЄС, і громадяни ЄС та України очікують не меншого”, - наголосив С.ФЮЛЄ.

Як повідомляв УНІАН, ряд українських опозиційних політиків та експертів звинуватили нову владу в здійсненні неконституційних кроків, зокрема в процесі формування парламентської коаліції, а також в процесі створення уряду.