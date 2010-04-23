Азаров: слід використати період відносно низьких цін на газ

Україна повинна використати період відносно низьких цін на газ для модернізації економіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення ЄС та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Глава уряду зазначив, що Україна на сьогодні має дуже енерговитратну економіку, отже, для хімічної промисловості, для металургії ціна на газ у розмірі 400 дол. за тисячу кубометрів означає зупинку виробництва. Саме тому, за словами М.АЗАРОВА, для України було важливо переглянути газові домовленості і не лише щодо ціни, але й щодо об’єму газу, який Україна має закуповувати, і щодо відміни штрафних санкцій.

«Я вважаю, що ми цієї цілі досягли», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що важливим завданням для уряду на сьогодні є зменшення енерговитратності економіки.

«Ми повинні використати період відносно низьких цін на газ для того, щоб здійснити модернізацію економіки, знизити її енерговитратність. Цей період не може бути один рік, це мінімум сім-вісім років. Нам потрібна була передишка на значний термін, і ми її отримали», - зазначив прем’єр-міністр.

Крім того, він наголосив, що нагальним питанням залишається модернізація газотранспортної системи України. Прем’єр підкреслив, що вже вкотре пропонує Російській Федерації і Європейському Союзу разом з Україною вкладати ресурси в реконструкцію та модернізацію ГТС.

«Це дасть зниження вартості транзиту за рахунок підвищення швидкості подачі газу, тиску. Тобто, ми зробимо рентабельність прокачки газу по наші трубі у два з половиною рази вищою, ніж по південному та північному обхідних маршрутах», - наголосив прем’єр-міністр.

У той же час М.АЗАРОВ зазначив, що не можна втрачати часу, і дане питання має бути вирішено в найкоротші терміни. «Якщо втратимо рік, то модернізація може стати неактуальною», - підкреслив він.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ запевнив, що питання реконструкції та модернізації ГТС України є одним з важливих питань, над якими ЄС працює.