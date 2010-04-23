Азаров: Росія не погодилася фіксувати об'єм прокачування газу

Росія в ході переговорів з газових питань не погодилася фіксувати річний об`єм прокачування газу через українську газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ефірі телеканалу "Інтер".

Він підкреслив, що в ході переговорів українська сторона порушувала це питання, мотивуючи необхідність конкретизації гарантованих об`ємів поставок тим, що є ймовірність зниження об`ємів після добудови нових газопроводів - "Південного" і "Північного" потоків. Проте, зазначив прем`єр-міністр, Росія однозначно сказала - "ні".

Причиною такої відповіді, на думку М.АЗАРОВА, стало те, що за останні роки дуже впала довіра до України і в Росії, і в Європі. "Такі проекти, як "Північний" і "Південний" потоки, за 2-3 місяці переговорів не закриваються. Це переговори, що зачіпають інтереси Європи, Росії. За минулі 5 років Україна була представлена як нестабільна держава, яка не має можливості забезпечити стабільне прокачування газу. В нас перестали вірити і Росія, і Європейський Союз", - заявив М.АЗАРОВ.