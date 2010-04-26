Слона у київському зоопарку отруїли вареними яйцями?

У Київському зоопарку припускають, що померлого сьогодні 39-річного слона Боя отруїли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила директор зоопарку Світлана БЕРЗІНА, а також головний лікар зоопарку Андрій МАРУНЧИН.

За словами С.БЕРЗІНОЇ, слон і в суботу, і в неділю перебував у вольєрі й почувався добре. «Ніщо не віщувало його смерть, незважаючи на те, що слон Бой мав кілька захворювань, пов`язаних з перебігом низки хвороб упродовж вже 10 років», - сказала вона.

За інформацією А.МАРУНЧИНА, сьогодні вранці слон був виведений у відкриту вольєру і проходив програму «Збагачення середовища», тобто, коли їжа розкидана по вольєрі, а слон її шукає, рухаючись по вольєрі, що сприяє покращенню його здоров`я. «Але раптово, впродовж буквально двох хвилин, він впав і помер. У нього розвинулася серцево-легенева недостатність, асфіксія і він загинув на тлі благополуччя. Він раптово впав і на очах працівників просто за секунду помер», - повідомив головний лікар. За його даними, сталося це о 10.47.

«Діагноз буде поставлено після патологоанатомічного розтину. Але він помер з проявами гострої інтоксикації, серцево-легеневої недостатності», - зазначив А.МАРУНЧИН. За його словами, сьогодні вранці у вольєрі знайшли варені яйця, які не входять до раціону харчування Боя. А.МАРУНЧИН підозрює, що ними слона і було отруєно. Яйця будуть передані на дослідження.

Головний лікар також відкидає зв`язок між смертю слона і дієтою, що йому була прописана. А.МАРУНЧИН зазначив, що з раціону були вилучені каші й хліб, але замінені вони були великою кількістю грубої рослинної їжі, великою кількістю фруктів і мюслями.

На даний момент на території зоопарку, як повідомила С.БЕРЗІНА, перебувають представники прокуратури, а також державної екологічної інспекції та екологічної інспекції Києва. Сьогодні планується патологоанатомічне дослідження, яке проводитимуть фахівці кафедри патології й анатомії Аграрного університету і працівники управління ветеринарної медицини Києва. Пізніше мають приєднатися незалежні експерти ветеринарної медицини.

За інформацією головного ветеринарного лікаря зоопарку, тіло слона після досліджень передадуть, швидше за все, або до Анатомічного музею, або до Музею зоології Академії наук України.