Директор зоопарку стверджує, що хтось погрожував і слону, і їй особисто

Директор Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА вважає, що до отруєння слона можуть бути причетні колишні співробітники зоопарку, яких вона звільнила за зловживання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції С.БЕРЗІНА заявила, що інформація на сайті ініціативної групи порятунку Київського зоопарку, до якої, за її словами, мають відношення звільнені нею у жовтні минулого року співробітники зоопарку, про смерть слона з`явилася раніше, ніж перестало битися серце тварини.

С.БЕРЗІНА нагадала, що ситуація в зоопарку загострилася саме після звільнення ряду працівників минулого року за зловживання ними службовим становищем.

«Коли ці люди пішли із зоопарку, я одержала ряд загроз. Загроз розправи і з тваринами, і зі мною особисто», - заявила С.БЕРЗІНА.

Вона повідомила, що звернулася до прокуратури Шевченківського району і Головного управління столичної міліції.

«Але не було факту втілення загроз, які звучали на словах. Був витриманий тайм-аут… І ось почався процес розправи. Розправи із зоопарком і з нашими улюбленими тваринами. Слона дійсно отруїли. Чим і в який спосіб – встановить слідство», - підкреслила С.БЕРЗІНА.

Вона вважає, що представники ініціативної групи порятунку Київського зоопарку «хочуть блокувати роботу зоопарку як такого, тобто знищити зоопарк». «Це єдина мета, яку переслідує так звана ініціативна група порятунку Київського зоопарку, створена колишніми співробітниками зоопарку», - переконана С.БЕРЗІНА.

За її словами, навіть сьогодні вранці до адміністрації зоопарку надходили дзвінки з дивним питанням, чи все у порядку, чи все добре з тваринами. За словами С.БЕРЗІНОЇ, ніяких підозр, що почнуть труїти тварин, до сьогоднішнього дня не виникало, але зараз вона боїться, що можуть отруїти й інших звірів. При цьому ані охорона, ані камери стеження, на її думку, не зможуть уберегти тварин, якщо така мета поставлена.

У свою чергу, в.о. заступника голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ повідомив, що влада столиці створить спеціальну міську комісію, яка до кінця тижня повинна доповісти меру про причини смерті слона, а також про правильність дій керівництва і адміністрації зоопарку.

На даний момент тіло слона Боя знаходиться у відкритій вольєрі і накрите тентами.