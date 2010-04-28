Кримські татари бачать у "харківському пакті" загрозу своєму існуванню

Кримські татари сприймають як загрозу своєму існуванню підписання та ратифікацію російсько-української угоди про подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода один із керівників Меджлісу кримськотатарського народу Алі Хамзін. Саме тому вони наполягатимуть на залученні інших країн і міжнародних організацій для захисту кримських татар, розв’язання їхніх проблем і визначення майбутньої долі кримськотатарського народу.

Керівник відділу зовнішніх зв’язків Меджлісу Алі Хамзін закликав до проведення спеціальної міжнародної конференції про долю кримськотатарського народу та його батьківщини – Криму. На думку члена Меджлісу, харківські газово-флотські угоди викличуть, найімовірніше, гостру кризу всередині України, що може навіть призвести до розпаду держави, одночасно з посиленням російського впливу в регіоні. А це реально загрожуватиме самому існуванню кримськотатарського народу.

Алі Хамзін переконаний, що офіційна Москва на Чорноморському флотові не зупиниться і спробує «зробити Крим істинно російським». А це означає, що для кримських татар «наступив новий етап випробовувань, які будуть важкими, і кримськотатарському національному рухові слід готуватися до цього». Алі Хамзін припускає, що цілком можливий «розвиток найнепередбачуваніших ситуацій для кримських татар».

Керівник відділу зовнішніх зв’язків Меджлісу сказав Радіо Свобода, що вихід для кримськотатарського народу у тому, щоб домагатися від іноземних урядів і міжнародних структур скликання міжнародної конференції, яка б могла захистити кримських татар і визначити його майбутнє. За його словами, виглядає, що Україна не здатна самостійно ні вирішити проблеми кримськотатарського народу, ні захистити власний суверенітет.