В Івано-Франківську відкрилась фотовиставка до 65-річчя Перемоги

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрилась фотовиставка до 65-річчя Перемоги.

Про це УНІАН повідомили в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації.

В основі експозиції – речовий і фотодокументальний матеріал 1941-1945 років: агітаційні листки і документи часів окупації, особисті речі воїнів Радянської армії, партизан-ковпаківців, які здійснювали рейди Карпатами, в’язнів Микуличинського концтабору (територія Яремчанської міськради – УНІАН), генеральський мундир і солдатський одяг, карта-схема наступальних боїв Радянських військ на Станіслав (Івано-Франківськ), німецький план оборони Станіслава, світлини часів війни та інші речі.

На стендах представлені фотографії учасників боїв за визволення міста та області, зразки радянської та німецької зброї. Експозиція відкрита до огляду до 17 травня.