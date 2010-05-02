На Вінниччині ДПСники відкрили вогонь, щоб зупинити порушника

На Вінниччині співробітникам дорожньо-патрульної служби довелось застосували вогнепальну зброю, щоб зупинити автомобіль, який створював аварійну ситуацію на дорозі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

За повідомленням, на автошляху Стрий – Кіровоград-Знам’янка екіпаж співробітників ДПС міста Немирів помітили на автошляху автомобіль «Тойота Превіа», рух якого викликав підозру. Автомобіль рухався на великій швидкості, пересікаючи зустрічну смугу, чим створював загрозу життю учасникам дорожнього руху.

Вимогу співробітників міліції зупинитись - водій проігнорував. Іномарка без номерних знаків намагалась втекти від правоохоронців збільшуючи швидкість.

Переслідуючи невідомого втікача, правоохоронцям довелось перекрити рух транспорту на автошляху вантажним автомобілем поблизу міста Гайсин. Побачивши блокування траси, водій звернув на польову дорогу.

Під час переслідування по бездоріжжю інспекторам довелось застосувати табельну зброю. Дві кулі влучили в праве заднє колесо, що і змусило автомобіль зупинитись.

Водієм – порушником виявився 35-річний непрацюючий мешканець Кіровограду. На момент затримання чоловік вів себе зухвало і був з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

В салоні автомобіля правоохоронці виявили значну кількість спиртних напоїв та бейсбольну біту. Наразі чоловік затриманий та перебуває у райвідділі міліції.