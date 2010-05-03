У Львові журналісти прикували себе до потяга, що прямує до Москви

Сьогодні, 3 травня, у міжнародний день свободи преси, понад 50 журналістів львівської газети «Експрес» прийшли на головний залізничний вокзал Львова, щоб провести акцію «Куди їдемо?».

Як повідомляється на сайті видання, у рамках акції шестеро журналістів прикували себе залізними ланцюгами до останнього вагону міжнародного потяга “Будапешт-Москва”, що прямує до російської столиці.

Журналісти вимагають від Генеральної прокуратури України негайно порушити кримінальну справу за статтею 171 Кримінального кодексу «Перешкоджання журналістській діяльності» та вжити невідкладних заходів для усунення загроз життю журналістів газети, що здійснюють резонансні журналістські розслідування.

Це вже третя акція, яку проводять журналісти газети на захист своїх прав. Вони заявили, що сьогоднішня акція - остання попереджувальна акція. Журналісти наголосили, що готові до більш рішучих дій, якщо реакція влади на вимоги журналістів знову обмежиться лише словами.

Як нагадується на сайті, редакцію «Експресу» тричі обстрілювали невідомі, скоєно декілька замахів на головного редактора газети. Крім того, підкреслюють в “Експресі”, порушено “сфабриковану справу проти директора видання, прокуратура звернулась до суду з найбезглуздішим у світі позовом, у якому вимагає «заборонити газеті поширювати інформацію» про махінації прокурорів”.