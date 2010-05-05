У Севастополі 40 ветеранів отримали по 1 тис. грн. від уряду Москви

У Севастополі 40 ветеранів війни отримали одноразову матеріальну допомогу уряду Москви у розмірі близько 1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, ця матеріальна допомога виплачується в рамках заходів, що проводяться урядом Москви, і пов`язані з розвитком міжнародних відносин та міжнародної співпраці у 2010 році.

Заступник керівника Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Москви Андрій ЧИЖОВ в інтерв`ю журналістам у Севастополі зазначив, що «Москва регулярно надає допомогу ветеранам Севастополя, і не тільки Севастополя, а й країн СНД, країн Балтії». За його словами, «ми до цієї ювілейної дати надаватимемо допомогу кільком групам ветеранів, в першу чергу, ветеранам битви під Москвою, та іншим категоріям».

А.ЧИЖОВ також зачитав ветеранам поздоровлення мера Москви Юрія ЛУЖКОВА з 65-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Церемонія вручення допомоги проходила в Будинку Москви в Севастополі.